Racing Force, vendite primi nove mesi salgono a 50,8 milioni

Racing Force

(Teleborsa) -, società capogruppo di Racing Force Group, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, ha chiuso idell’esercizio 2024 con vendite pari a 50,8 milioni, in crescita del 2% rispetto a 49,8 milioni nel 2023 (+2,1% a cambi costanti).L’incidenza dei ricavi consolidati del2024 è pari ad €13,2 milioni, in crescita del +5,0% rispetto ad € 12,6 milioni nel terzo trimestre del 2023 (+5,1% a cambi costanti).Al netto di due ordini stagionali di abbigliamento non tecnico a marchio Racing Spirit, che avevano contribuito alle vendite inedrispettivamente per €0,4 e € 0,6 milioni nel 2023, il core business nei primi nove mesi del 2024 è in crescita del 4,1% rispetto all’esercizio precedente. Ladel terzo trimestre conferma una crescita mid-single-digit, come da attese.Lehanno registrato un aumento pari a €1,6 milioni (+4,6%) rispetto all’esercizio precedente, trainate dalla crescita costante del marchio OMP nel corso dei primi nove mesi del 2024 e dall’aumento delle vendite di caschi a marchio BELL nel terzo trimestre dell’anno (+10% nel Q3 2024). Il fatturato delle Car Parts nei nove mesi del 2024 è risultato in aumento di €0,3 milioni (+3,0%), principalmente a seguito delle consegne nei primi sei mesi dell’anno, legate ai programmi di produzione di alcune importanti case automobilistiche; il segmento Other ha fatto segnare una riduzione di €0,9 milioni (-24,5%), a causa dei sopracitati ordini non ricorrenti a marchio Racing Spirit.In termini di, il Gruppo ha consolidato la propria posizione di leadership sia all’interno della macro-regione EMEA sia in APAC, con una crescita pari rispettivamente a €0,7 milioni (+2,1%) e €0,4 milioni (+8,0%). Il fatturato nelle Americhe dei primi nove mesi del 2024 chiude complessivamente a -0,1 milioni (-0,9%) rispetto al 2023, dopo aver generato una crescita del +4,5% nel secondo trimestre e del +11,0% nel terzo trimestre 2024. La crescita registrata nel Q3 2024 nelle Americhe ha interessato in maniera trasversale i diversi brand e canali di vendita.si confermano il canale di vendita principale per il Gruppo, rappresentando il 62% del totale delle vendite dei primi nove mesi dell’anno, in crescita di €0,4 milioni (+1,4%) rispetto all’esercizio precedente. Nel 2024, inoltre, si registra un aumento significativo dei ricavi verso Team & Car Manufacturer (+€0,8 milioni, pari al +6,7%), segmento che ha beneficiato di importanti accordi di partnership siglati dal Gruppo nei principali campionati mondiali e competizioni nazionali (tra cui Nascar, negli Stati Uniti), mentre le vendite a clienti classificati come Other sono in lieve flessione (-€0,2 milioni, pari al -2,9%), principalmente a seguito di una lieve riduzione delle forniture di sedili per stadi.