Tikehau Capital, AUM sale a 47,1 miliardi di euro al 30 settembre. Slancio nella raccolta

Tikehau Capital

(Teleborsa) -, importante asset manager pan-europeo, ha comunicato che gliper le attività di Asset Management ammontano a 46,7 miliardi di euro, in aumento del 9,2% rispetto al 31 dicembre 2023 e del 12,8% su base annua. Gli AuM del Gruppo al 30 settembre 2024 hanno raggiunto i 47,1 miliardi di euro, in aumento del 9,3% rispetto al 31 dicembre 2023 e del 12,4% su base annua.L'chiusi di Tikehau Capital ha raggiunto 1,1 miliardi nel terzo trimestre e 3,9 miliardi nei primi nove mesi dell'anno. "La disciplina è rimasta un obiettivo fondamentale in un mercato che non si è ancora stabilizzato, come dimostra un tasso di selettività del 98%, in linea con il livello storico", si legge nella nota sui conti.Lo slancio dellaè stato forte con 4,8 miliardi di nuovi soldi netti raccolti dall'attività di Asset Management del gruppo nei primi nove mesi dell'anno. La raccolta è stata trainata dalle strategie di credito nei primi nove mesi dell'anno, con un'accelerazione nel Private Equity nel terzo trimestre.Tikehau Capital conferma didel 2024 e, di conseguenza, un'accelerazione dei ricavi e della generazione di utili per la sua attività di Asset Management nella seconda metà del 2024.