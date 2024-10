Trump-Harris, continua il testa a testa in vista delle elezioni

(Teleborsa) -in vista delle elezioni del 5 novembre, mentre laall'esito del voto in unin bilico. Con il sistema elettorale statunitense, dove vige il sistema del Collegio elettorale, la vittoria alle elezioni è decisa sempre dalla combinazione di Stati, più popolosi e con più voti elettorali, che il candidato vincitore riesce a conquistare.Gli ultimidel Washington Post-Schar School danno, a livello nazionale, unafra i due candidati alla casa Bianca, che dunque si trovano su un piano d sostanziale parità. Ma vi sono sette Stati in bilico doveIn molti Stati vige il sistema dee molti stati hanno già avviato la proceduta di voto a partire dai primi di ottobre. Un recente sondaggio di Nbcnews rivela che la maggioranza degli americaniper posta o di persona.Guardando alla situazione dei singoli Stati,sui aggiudicherebbe(11 voti), dove mostra un vantaggio del 49% contro il 46% della candidata democratica e sicuramente il(16 voti) con una percentuale del 50% contro il 47% dell'avversaria. Dal canto suo,avrebbe già conquistato la(16 voti) con il 51% del voti contro il 47% del rivale repubblicano, il(10 voti) con 50% a 47%, il(15 voti) con 49% a 47% e la(19 voti) con 49% a 47%. Totalmente, dove c'è una sostanziale parità.Anche questi risultati però, in quanto la differenza fra i due candidati rientra nel fatidicodei sondaggi. che oscilla tra il 3,9% ed il 5%.Guardando ai temi chiave della campagna elettorale, Trump resta avanti negli stati in cui prevalgono i temi economia ed immigrazione, mentre Harris punta su clima, aborto e lotta alla criminalità.