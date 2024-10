Italo inaugura la nuova "Lounge Italo Club" di Milano Centrale

(Teleborsa) -presenta la nuovanella stazione di. Ildella Lounge, così come già avvenuto per quella di Roma e come avverrà per le altre lungo il territorio, si inserisce nella strategia più ampia avviata ormai da tempo che pone il viaggiatore al centro di ogni scelta.All’evento ha partecipato ile tanti vip che sono soliti muoversi in treno in tutta Italia. Volti noti del cinema italiano e dello spettacolo come Massimo Boldi, Ambra Angiolini, Matilde Brandi, Enzo Miccio, Pamela Camassa, Francesca Manzini, Alex Belli, Delia Duran e Giorgia Wurth (solo per citarne alcuni) hanno brindato al taglio del nastro per questo nuovo spazio in stazione, dove i viaggiatori potranno attendere il proprio treno e, nel frattempo, svolgere le loro attività lavorative o concedersi un momento di riposo.Per l’occasione è intervenuto anche l’AD di Italo,, che ha fatto il punto sui progetti futuri della società: "Italo rappresenta il primo gruppo intermodale in Europa. Oggi serviamo tutta Italia con i nostri treni e con i bus di Itabus. Da metà mese abbiamo anche fatto il nostro debutto all’estero, raggiungendo Lubiana e Zagabria dalle principali città italiane grazie all’interconnessione treno più bus. Continuiamo ad investire per arricchire quest’offerta che, con l’ingresso di MSC nell’azionariato Italo, si è ulteriormente arricchita grazie alle sinergie con SNAV, GNV e MSC Crociere. Vogliamo offrire un servizio esteso e capillare, mettendo in connessione tra loro le grandi città, le località di provincia, i porti e gli aeroporti in modo intuitivo e con un solo click. Per questa ragione stiamo lavorando ad una piattaforma che integri tutti questi servizi, ampliando al contempo la nostra rete di partner, per offrire un catalogo sempre più ampio e variegato di servizi pre e post viaggio. Investimenti ed implementazioni che hanno alla base anche un notevole sviluppo tecnologico dei nostri sistemi, che stiamo sempre più affinando anche grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale".Unin stazione Centrale, dunque, situato al piano superiore, tutta a vetri per offrire la suggestiva vista sui binari, i passeggeri vi potranno trovare assistenza e attendere il loro treno in totale comfort, utilizzando i servizi dedicati come wi-fi, quotidiani e ristorazione espressa.