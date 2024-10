Rocket Sharing, Integrae SIM taglia target price e conferma Buy

Rocket Sharing Company

(Teleborsa) - Integrae SIM ha diminuito aper azione (dai precedenti 1,00 euro) ilsu, startup quotata su Euronext Growth Milan che ha sviluppato una piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, confermando ilsul titolo a "" visto l'upside potenziale del 97%.Alla luce dei risultati pubblicati nella relazione semestrale 2024, gli analistisia per l'anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, stimano un volume di ricavi per ilpari a 4,50 milioni di euro e un EBITDA pari a 0,30 milioni di euro, corrispondente ad una marginalità del 6,7%.Per gli, si aspettano che il valore dei ricavi possa aumentare fino a 14 milioni di euro (CAGR 23-26: 59,2%) nel FY26, con EBITDA pari a 4 milioni di euro (corrispondente a una marginalità del 28,6%), in crescita rispetto ai -0,67 milioni di euro del FY23 (corrispondente a un EBITDA margin del -19,4%). A livello patrimoniale, si aspettano un miglioramento della NFP, che secondo le stime passerà da 0,89 milioni di euro di debito del FY23 a 0,78 milioni di euro (cash positive) nel FY26.