Saipem migliora guidance 2024 dopo conti 9 mesi in forte crescita

Saipem

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha chiuso icona 10.130 milioni di euro (8.363 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2023), di cui 3.712 milioni nel terzo trimestre (3.016 milioni di euro nel corrispondente trimestre del 2023).L'è stato di 905 milioni di euro pari all'8,9% dei ricavi (640 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2023 pari al 7,7% dei ricavi), di cui 340 milioni nel terzo trimestre (vs 230 milioni). Ilè stato di 206 milioni di euro (vs 79 milioni), di cui 88 milioni nel terzo trimestre (vs 39 milioni).Lapre-IFRS 16 al 30 settembre 2024 è positiva per 509 milioni di euro, in miglioramento di 293 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023; la Posizione Finanziaria Netta post-IFRS 16 è negativa per 124 milioni di euro, in miglioramento di 137 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023.Ilammonta a 33.194 milioni di euro (29.802 milioni di euro al 31 dicembre 2023), che aumenta a 33.407 milioni di euro includendo il portafoglio ordini delle società non consolidate (29.892 milioni di euro al 31 dicembre 2023).Saipem ha. I ricavi per il 2024 sono attesi essere maggiori di 14 miliardi di euro, l'EBITDA per il 2024 è atteso superare gli 1,3 miliardi di euro, l'Operating Cash Flow (al netto del rimborso dei canoni di leasing) per il 2024 è atteso superare i 760 milioni di euro e le Capex per il 2024 sono attese essere inferiori a 400 milioni di euro.Saipemche prevede la distribuzione di circa il 30-40% del Free Cash Flow (al netto del rimborso dei canoni di leasing), con il primo dividendo previsto essere staccato nel 2025 sui risultati del 2024 (soggetto ad approvazione del Consiglio di Amministrazione e ad approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti).