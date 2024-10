Brennero: Italia e Austria fissano l'inizio lavori per il ponte di Lueg nel 2025

(Teleborsa) - Si è tenuta ieri, in, la riunione del tavolosui lavori del Ponte di Lueg, un’infrastruttura strategica lungo il. L’incontro ha visto la partecipazione dei rappresentanti diDurante la riunione è stato condiviso il progetto, il cui inizio dei lavori, secondo la pianificazione assunta, è previsto nei primi mesi del 2025.La soluzione progettuale individuata, grazie all’accordo dei due ministeri, permetterà comunque il, che rimarrà aperta al traffico per ridurre al massimo l’impatto sulla circolazione di merci e persone.È stato stabilito, altresì, di istituire una procedura snella per, in modo da individuare soluzioni tempestive in caso di criticità.