EEMS Italia, il CdA delibera di agire nei confronti di GGHL

EEMS Italia

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata sul mercato Euronext Milan e attiva quale grossista nel mercato energetico, ha deliberato di procedere, in ogni sede competente, per far valere i diritti a tutela di EEMS, conferendo mandato all'amministratore delegato per individuare un professionista al fine di, dopo aver preso atto della comunicazione ricevuta da(GGHL) relativa alla sua volontà di interrompere le discussioni in corso, confermando la propria volontà di risolvere unilateralmente l'accordo sottoscritto il 13 settembre 2022.La società segnala che, sebbene il prestito obbligazionario convertibile con GGHL (il POC) rappresentasse lo strumento principale ai fini della continuità aziendale e alle azioni di sviluppo previste dal Piano Industriale (il quale sarà oggetto di riesame), già nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 la società indicava la propria volontà di implementare azioni di sviluppo a copertura delle spese operativeIl management intende pertanto, da un lato, accelerare lefinalizzate ad ottenere nuove risorse (se del caso, sempre sotto forma di POC) e, dall'altro, proseguire celermente le- il quale ha informalmente comunicato alla società la propria intenzione di formalizzare, in tempi brevi, il proprio impegno vincolante ad un versamento in conto futuro aumento di capitale da eseguirsi entro l'esercizio corrente.