Gismondi 1754, ValueTrack abbassa stime e fair value

Gismondi 1754

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato aper azione (dai precedenti 5,50 euro per azione) ilsul titolo, società genovese attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma e quotata su Euronext Growth Milan, riflettendo il taglio significativo delle stime e del FCF.Come risultato dei risultati deboli del primo semestre 2024 e delle incertezze macroeconomiche, gli analisti hannorispettivamente del 20% e del 60%, nonostante una forte ripresa nel 4Q24, guidata da un rimbalzo nelle vendite speciali e nel commercio all'ingrosso negli Stati Uniti. Tuttavia, i prestiti GIS non hanno obblighi di covenant e il management sta affrontando attivamente le implicazioni di un FCF inferiore sui termini di rimborso.Per ilValueTrack ora vede:a 19,7 milioni di euro, in crescita dell'11% CAGR23-26;oltre l'11%, il che implica un aumento di quasi 500 punti base rispetto al 2023; indebitamento netto a 6,4 milioni di euro, con indebitamento netto/EBITDA in calo a 2,9x (6,2x 2023).