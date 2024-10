Idrogeno, Pozzi (Snam): leva fondamentale per decarbonizzazione e sicurezza energetica

Snam

(Teleborsa) - "L'rappresenta una leva fondamentale per la decarbonizzazione e la sicurezza energetica. Con iniziative strategiche come il SoutH2 Corridor, che punta a trasportare idrogeno verde dal Nord Africa all'Europa, Snam è protagonista nella transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio", lo ha dichiarato, Director H2 Project Development di, in occasione dell’evento AGICI "", in corso questa mattina a Milano presso il Centro Congressi di Fondazione Cariplo."Il nostroè chiaro: sviluppare un'infrastruttura resiliente e multi-molecola, capace di diversificare le fonti energetiche in Italia e in Europa e raggiungere il net zero in maniera sostenibile ed equa – ha proseguito –. La nostra strategia sull'idrogeno è volta a supportare i settori più difficili da, con sperimentazioni nell'uso di questa risorsa nei processi produttivi e la creazione di hydrogen valleys per abilitarla lungo tutta la catena del valore"."Un impegno confermato anche dal nostro, presentato pochi giorni fa: una roadmap trasparente per delineare in maniera definita e sistematica gli obiettivi al 2050, e le relative azioni e risorse per sostenere la transizione energetica del Gruppo e la decarbonizzazione del Paese", ha concluso Pozzi.