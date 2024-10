Italgas rinnova Programma EMTN e alza importo massimo a 10 miliardi di euro

Italgas

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e specializzata nell'attività di distribuzione del gas, ha deliberato il(Euro Medium Term Notes) per unAd oggi, nell'ambito del precedente Programma EMTN, che aveva un importo massimo nominale di 6,5 miliardi di euro, sonoprestiti obbligazionari per nominalidi euro.Il Consiglio ha inoltre autorizzato l'emissione, da eseguirsidalla data di rinnovo del Programma, di, da collocare esclusivamente presso investitori istituzionali. L'ammontare complessivo di titoli obbligazionari in circolazione non potrà eccedere il suddetto importo massimo e i titoli di nuova emissione potranno essere quotati presso mercati regolamentati.