Saccheria F.lli Franceschetti, Banca Profilo conferma Buy: ricavi tornano in carreggiata

(Teleborsa) -ha confermatoper azione) e) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e leader in Italia nel packaging industriale in tessuto di rafia di propilene. Gli analisti evidenziano che, dopo l'improvviso inizio del 2024 che ha determinato il calo dei ricavi, la situazione è costantemente migliorata, come confermato dai ricavi dei primi nove mesi La strategia di Saccheria prevede un'espansione internazionale dell'e-commerce capitalizzando sul mercato europeo da 1 miliardo di euro.potrebbero essere sbloccate grazie agli investimenti in tecnologia e. Nella sua semestrale, Saccheria ha ribadito il suo impegno a trovare un target europeo. Ad aprile 2024, la società ha raggiunto un accordo con i sindacati per consentire dimissioni volontarie, inclusa la buonuscita.Banca Profilo ha, che ora èdal precedente 11,4%, allineandolo ai risultati del 1H24. Ciò porta a un EBITDA FY24 di 2,2 milioni di euro (+6% rispetto alla vecchia stima) e a un utile netto di 1,1 milioni di euro (+9% rispetto alla vecchia stima). Infine, ha modificato il DPO che, insieme a migliori previsioni di marginalità, ha migliorato il debito netto FY24, ora visto a 1,1 milioni dai precedenti 1,4 milioni. Confermate le stime precedenti per FY25-FY26.