Banca Investis si rafforza nel reddito fisso con ingresso Andrea Ceriotti e Umberto Fantin

Mediobanca

Banca Profilo

(Teleborsa) -, che fornisce servizi di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti High Net Worth Individual (HNWI), ha annunciato l'di Andrea Ceriotti e Umberto Fantin nellaguidata da Cristiano Marino, all'interno dell'area strategica Markets & Solutions, recentemente affidata ad Alessandro Guaschetti.I due professionisti contribuiranno al, coordinata da Matteo Gnocchi, potenziando le capacità di execution e l'offerta nel segmento del reddito fisso.Membro del Comitato Direttivo di ASSIOM per due mandati e socio fondatore di ASSIOM FOREX,ha consolidato un profilo tecnico e relazionale grazie a oltre trent'anni di esperienza nel settore finanziario. Dopo gli inizi al Banco Lariano e un'importante esperienza internazionale alla San Paolo Bank di Francoforte, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in HypoVereinsbank sia in Germania che in Italia, contribuendo allo sviluppo del business con investitori professionali domestici e internazionali. È stato Senior Sales Manager in, Head of Capital Markets in Marzotto Investment House e dirigente del team Institutional Sales di, guidando la copertura della clientela istituzionale sui mercati obbligazionari in Italia e all'estero.ha sviluppato una profonda conoscenza dei mercati obbligazionari e dei prodotti strutturati grazie a un solido percorso nel settore finanziario e una competenza trasversale maturata tra asset management, investment banking ed institutional sales. Dopo esperienze formative in Marzotto SIM, ha proseguito la sua carriera in Nextam Partners SGR, contribuendo all'analisi e alla selezione di strumenti fixed income per fondi comuni, SICAV e portafogli individuali e fornendo servizio di advisory a fondazioni bancarie. In Banca Profilo, in qualità di Senior Sales nel team Institutional Sales Fixed Income, ha curato la relazione con controparti istituzionali - tra cui assicurazioni, banche, SGR e market makers - offrendo accesso ai mercati primario e secondario e affiancando i clienti con idee di investimento personalizzate.