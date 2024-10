AutoNation, ricavi e utili in diminuzione nel terzo trimestre

AutoNation

(Teleborsa) -, rivenditore di automobili negli Stati Uniti, ha chiuso ildel 2024 conpari a 6,6 miliardi di dollari, in calo di 307 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, riflettendo principalmente prezzi di vendita medi più bassi di veicoli e vendite di unità di veicoli usati, compensati in parte dall'aumento delle vendite di unità di veicoli nuovi e dalla crescita del post-vendita. L'ammonta a 1,2 miliardi, in calo di 112 milioni.L'è di 4,61 dollari (-17%) e l'è di 4,02 dollari (-27%). I risultati sono stati negativamente influenzati dagli effetti residui dell'interruzione di CDK a luglio, che ha ridotto gli utili per azione di circa 0,21 dollari per azione. L'EPS rettificato esclude 0,59 dollari di voci nette favorevoli, principalmente correlate a guadagni su cessioni aziendali e immobiliari, parzialmente compensate da altre voci."Siamo lieti di fornire solidi risultati operativi per il terzo trimestre, guidati principalmente dalla crescita delle vendite di unità di veicoli nuovi, dal continuo slancio del post-vendita e dai disciplinati controlli dei costi - ha affermato il- Siamo stati, che includeva gli effetti persistenti dell'interruzione di CDK, che ora siamo sollevati di aver alle spalle, le sfide meteorologiche e gli ordini di stop-sale OEM. Guardando al futuro, rimaniamo concentrati sui rendimenti degli azionisti, siamo incoraggiati dai tassi di interesse moderati e dalle azioni di supporto OEM e ci impegniamo a fornire una solida chiusura dell'anno".