Debole il mercato americano

(Teleborsa) - Prevale la cautela in chiusura a Wall Street, con ilche archivia la seduta con un leggero calo dello 0,33%, proseguendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata lunedì scorso, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 5.810 punti. Positivo il(+0,83%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,31%).Gli investitori valutano le trimestrali, mentre attendono le possibili mosse della Federal Reserve. Intanto dal Beige Book della banca centrale americana, il rapporto sullo stato dell'economia statunitense che farà da base alle prossime decisioni di politica monetaria, è emerso che nel complesso, l'attività economica negli Stati Uniti è "rimasta pressoché invariata in quasi tutti i distretti dall'inizio di settembre".Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,42%),(-0,71%) e(-0,71%).Tra i(+1,64%),(+1,41%),(+1,01%) e(+0,90%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,17%.In apnea, che arretra del 5,10%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,33%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,32%.Al top tra i, si posizionano(+21,95%),(+5,71%),(+5,09%) e(+3,33%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,09%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,80%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,16%.scende dell'1,59%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -1,1%; preced. 0%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 68,9 punti; preced. 70,1 punti)14:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 5,9%)14:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 0,1%)15:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 98,7 punti)13:15: Occupati ADP (preced. 143K unità)14:15: Occupati ADP.