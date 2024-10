Eprcomunicazione: Paola Garifi nuova presidente, Daniele Albanese CEO

Eprcomunicazione

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, ha proceduto a una importante ristrutturazione del proprio assetto manageriale e delle deleghe operative con la, 45 anni, giornalista professionista, e la, 40 anni, fino a oggi Amministratore Delegato della controllata Justbit. Al nuovo CEO sono state attribuite le deleghe gestionali e operative nel solco della sostanziale continuità con quelle in precedenza attribuite a Camillo Ricci.L'attuale Presidente e Amministratore Delegato nonché azionista di riferimento, mantenendo la carica di consigliere non esecutivo e il ruolo di investor relator.La nuova governance, proposta dal Presidente Ricci e approvata dal Consiglio, è stata disegnata "secondo le linee guida presentate agli investitori, che richiedono migliore organizzazione, nuovo slancio progettuale e operativo e sempre maggiore attenzione al mercato digitale", si legge in una nota.Completa la riorganizzazione delle deleghe la nomina di, 40 anni, ingegnere informatico, come"Il percorso di crescita intrapreso con la quotazione - ha dichiarato Camillo Ricci - viene ora accompagnato da una svolta anche organizzativa del gruppo, chesoprattutto in chiave digitale ed è sempre più esigente. Per questo abbiamo deciso di valorizzare le energie di professionisti più giovani, espressione di un modo nuovo di intendere il ruolo del comunicatore, sempre più caratterizzato dall'innovazione tecnologica e da una forte attenzione all'inclusione e alla sostenibilità".