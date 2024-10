Turismo, Mitur: primo bando da 4,6 milioni per formazione nel settore

(Teleborsa) -per il finanziamento di progetti di formazione professionale altamente qualificante nell’ambito del settore turistico. La pubblicazione di un secondo bando per l’alta formazione è prevista entro la fine dell’anno.a valere sul Fondo per accrescere il livello professionale del turismo, si articolano in: 3,84 milioni di euro per il finanziamento del progetto per corsi di formazione specialistici in servizi turistici strutturati in moduli della durata minima di 40 ore e massima di 260 ore, erogabili anche in modalità online, sessioni in presenza e tirocini sul campo, webinar e seminari; oltre 757 mila euro per il finanziamento di progetti per corsi di formazione di eccellenza in servizi turistici di durata ricompresa tra 400 e 500 ore, erogabili in modalità ibrida e con almeno una parte del corso in residenzialità., erogato a fondo perduto, sono le Istituzioni Universitarie, statali e non statali, nonché gli istituti e gli enti di formazione autorizzati e accreditati dal Ministero dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con sede su territorio nazionale nonché riconosciuti come istituzioni operanti nel settore della formazione a livello nazionale, europeo e internazionale.la collaborazione con le associazioni delle imprese e le imprese stesse che potranno avvalersi dei discenti formati.Il contributo è rivolto a finanziare l’attività formativa nell’ambito di un ciclo didattico della durata massima di un anno. Il termine ultimo per partecipare all’avviso è fissato alle ore 12:00 del 22 novembre 2024.“Con questo bando diamo una risposta concreta alle esigenze di un segmento strategico dell’offerta turistica italiana – dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè –. Investire in formazione significa alzare il