Adventure, Envent avvia copertura con Underperform e TP a 9 euro

Adventure

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni. Il prezzo obiettivo è stato fissato aper azione (per un potenziale downside del 44%), mentre il giudizio sul titolo è "".Gli analisti ricordano che dopo l'IPO nell'agosto 2024 a un prezzo di offerta di 2,00 euro per azione, il prezzo delle azioni Adventure ha avuto "", fino a un valore pari a 15 volte il fatturato e 70 volte l'utile operativo, secondo le stime per il 2024. Quindi il prezzo è oscillato dal massimo di 24 euro a un minimo di 13 euro e attualmente è di 16 euro. L'area di valore indicata da EnVent, valutata attraverso le stime 2024-27 sulla crescita del fatturato e della redditività, è tra 5,9 e 10,3 euro per azione.Nel processo di valutazione EnVent ha seguito un approccio probabilistico, che considererebbe una probabilità maggiore per valori inferiori e una probabilità minore per valori superiori, come calcolato da ipotesi più rischiose. Secondo l'approccio probabilistico,di capitalizzazione di mercato, che amplierebbe o congelerebbe il divario dai valori calcolati sui fondamentali,, almeno con l'attuale insieme di informazioni e prospettive aziendali.L'area di valore di Envent, il cui scopo è quello di essere una prospettiva più ristretta di valore di Adventure in vista delle sue aspettative di performance e considerando debitamente il suo profilo rischio-opportunità, dovrebbe rappresentaretra i possibili insiemi di risultati.