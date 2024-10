Cogefeed ammessa in Borsa. Debutto su EGM PRO il 30 ottobre

(Teleborsa) - Leemesse da, società di Torraca (SA) attiva da oltre 10 anni nel settore della sostenibilità e dell'economia green, sono statesul mercato Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO) e saranno negoziate a partire dal giorno2024. La negoziazione delle azioni è riservata ai soli investitori professionali.Come già emerso , Cogefeed sbarca a Piazza Affari con unadi circa 3 milioni di euro, dopo aver326 mila euro. Ildi collocamento è stato pari a 0,60 euro per azione, sotto la forchetta individuata in precedenza (tra 0,70 e 1,50 euro per azione). Ilè al 10,58%, con 8 azionisti al momento dell'ammissione.