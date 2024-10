Execus, Banca Finnat taglia target price e conferma Buy

Execus

(Teleborsa) - Banca Finnat ha abbassato aper azione (dai precedenti 3,70 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore del social selling, confermando la" sul titolo.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre 2024 hanno beneficiato di unrispetto al 30.06.2023 in conseguenza delle acquisizioni delle società Adasta e Differens (avvenute nel dicembre 2023). Il gruppo Execus ha così conseguito ricavi netti per 2 milioni di euro (di cui il 66% riconducibile alle neoacquisite) con un margine operativo lordo (Ebitda) che ha risentito del calo dei ricavi riconducibili alla sola Execus e dell'aumento dei costi a seguito delle fusioni, registrando una contrazione dell'82,3% rispetto al 30.06.2023 e attestandosi a 86,6 mila euro da 488 mila euro, per una redditività drasticamente ridotta dal precedente 39,8% al 4%. Il risultato netto di gruppo ha così registrato una perdita di 271 mila euro, rispetto all'utile di 257 mila euro al 30.06.2023.Alla luce dei risultati semestrali 2024 e considerando il ridotto apporto del principale contratto di distribuzione nell'ambito della rete di vendita indiretta, con conseguente necessità di rafforzare la rete di vendita propria (che produrrà effetti positivi nel medio-lungo termine), gli analisti hannoStimano ora che ipossano attestarsi a 4,2 milioni di euro a consuntivo 2024, dai 6 milioni di euro precedentemente stimati, per giungere a 8,7 milioni a consuntivo 2027. L'aumento dei costi operativi dovrebbe determinare una perdita operativa lorda () pari a 192 mila euro a consuntivo 2024 (da un Ebitda stimato positivo per 2,1 milioni di euro della precedente stima), per giungere a un margine positivo per 1,2 milioni di euro a fine 2027 ma ben lontano dal margine in precedenza stimato, sempre a consuntivo 2027, pari a 3,4 milioni di euro. Il gruppo dovrebbe chiudere l'esercizio 2024 con una perdita di 463 mila euro, rispetto all'utile in precedenza stimato pari a 1 milione di euro mentre sul consuntivo 2027 stimano ora unprospettico pari a 416 mila euro, rispetto all'utile in precedenza stimato pari a 1,7 milioni di euro.