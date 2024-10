Guadagni alla Borsa di New York in attesa di conti megacap tech ed elezioni

Alphabet

(Teleborsa) -, con l'attenzione degli investitori che resta sullae sulla, con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali del 5 novembre. A causa dell'ora legale in Europa, le Borse statunitensi aprono temporaneamente alle 14:30 ora italiana e chiuderanno alle 21:00 ora italiana fino a venerdì.Secondo i dati LSEG citati da Reuters, circa 169 società dell'S&P-500 pubblicano i conti nel corso della settimana. Ciò include, i giganti della tecnologia che sono stati i maggiori motori di Wall Street quest'anno.(la società madre di Google),diffondono i risultati questa settimana.ha pubblicato utili migliori del previsto la scorsa settimana, mentrecomunicherà i dati il 20 novembre.A quasi un terzo della stagione degli utili dell'S&P-500, circa il 75% delle società ha pubblicato utili da luglio a settembre che hannodegli analisti, secondo i dati raccolti da Bloomberg Intelligence. Si tratta delOggi l' è migliorata l'attività delle fabbriche nel Distretto di Dallas nel mese di ottobre 2024). I dati più attesi questa settimana sono l'indice Personal Consumption Expenditures, la misura dell'inflazione preferita dalla Fed, e il rapporto sulle buste paga non agricole.Intanto, idopo che l'attacco di rappresaglia di Israele all'Iran nel fine settimana ha evitato gli impianti petroliferi e nucleari di Teheran, allentando le tensioni geopolitiche in Medio Oriente.Guardando aidi Wall Street, ilsale dello 0,62% a 42.376 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da cinque cali consecutivi, che ha preso il via lunedì scorso; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,35%, portandosi a 5.828 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,17%); guadagni frazionali per l'(+0,36%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+0,98%),(+0,91%) e(+0,62%). Il settore, con il suo -0,76%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+3,90%),(+2,04%),(+1,87%) e(+1,42%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,50%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,71%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,69%.Tra i(+4,42%),(+3,05%),(+2,84%) e(+2,66%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,50%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,11%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,45%.scende dell'1,80%.