S.S. Lazio, assemblea approva destinazione dell'utile di esercizio

S.S. Lazio

(Teleborsa) - L'di, club calcistico quotato su Euronext Milan, hadi 25.598.329 euro (relativo al bilancio chiuso al 30 giugno 2024) sia destinato per 732.641 euro alla riserva legale, per il 10%, pari a 2.559.833 euro, ad un'apposita riserva destinata al sostenimento di scuole giovanili di addestramento e formazione tecnica, e per il residuo di 22.305.855 euro a nuovo.Inoltre, l'assemblea ha approvato la prima e la seconda Sezione della Relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti.