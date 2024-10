Sogefi, downgrade a Hold da Intesa con revisione target price

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha abbassato la(ada Buy) e il(aper azione dai precedenti 2,4 euro) sul titolo, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo).Gli analisti scrivono che, in un contesto difficile, i risultati operativi di Sogefi hannodel gruppo nel turnaround della divisione Sospensioni. Tuttavia, in mezzo a un ulteriore deterioramento della produzione di nuove auto verso la fine dell'anno, pur confermando un progresso anno su anno nella redditività operativa (escluse le voci non ricorrenti), la società ha dovuto tagliare la sua guidance sui ricavi dell'esercizio.Il continuo ridimensionamento dell'impronta produttiva delle Sospensioni e una significativa diversificazione dei mercati finali della divisione stanno dando i loro frutti, il che potrebbe a un certo punto portare a unasu base autonoma.Tuttavia, i tempi non sono ancora maturi per questo e Sogefi, come altri fornitori,nel 2025. Dopo la solida performance del titolo, anche sulla base delle stime ridotte, Intesa Sanpaolo ha modificato il rating.