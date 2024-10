SolidWorld, CdA convoca assemblea azionisti per il 13 novembre

SolidWorld Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazioneha deliberato la convocazione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti per il giorno 13 novembre 2024, con i punti all'ordine del giorno, per la parte ordinaria della nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione a seguito di avvenuta cooptazione.La parte straordinaria fa riferimento a: a, in via scindibile e progressiva, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, da liberarsi in denaro, per un importo complessivo di massimi Euro 5.000.000,00, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, da offrire in opzione ai titolari di azioni ordinarie in proporzione al numero di azione detenute; per massimi Euro 100.000,00, da destinare all’attribuzione di bonus shares agli aventi diritto;dell’articolo 18 dello Statuto Sociale, relativo alle modalità di partecipazione in assemblea tramite il Rappresentante Designato e dell’articolo 25 dello Statuto Sociale, relativo alle riunioni del CdA.