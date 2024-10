HSBC lancia buyback da 3 miliardi di dollari dopo terzo trimestre sopra le attese

HSBC Holdings

(Teleborsa) -, colosso bancario britannico, ha comunicato che l'è aumentato di 0,8 miliardi di dollari a 8,5 miliardi di dollari nel, rispetto al 3T23, principalmente a causa della crescita dei ricavi nel Wealth and Personal Banking (WPB) e nei cambi, azioni e mercati del debito globale nel Global Banking and Markets (GBM). Il risultato ha superato le stime degli analisti di 7,6 miliardi di dollari, secondo un consensus compilato da HSBC.L'di 6,7 miliardi di dollari è stato di 0,5 miliardi di dollari in più rispetto al 3T23.sono aumentati di 0,8 miliardi di dollari o del 5% a 17,0 miliardi di dollari rispetto al 3T23. Il reddito netto da interessi (NII) di 7,6 miliardi di dollari è sceso di 1,6 miliardi di dollari rispetto al 3Q23."Abbiamo registrato- ha commentato il- C'è stata una forte crescita dei ricavi e buone performance nel Wealth and Wholesale Transaction Banking. La nostra solida generazione di capitale organico ci consente di annunciare ulteriori 4,8 miliardi di dollari di distribuzioni rispetto al terzo trimestre, che portano le distribuzioni totali annunciate finora nel 2024 a 18,4 miliardi di dollari".Il board ha approvato un terzo dividendo provvisorio di 0,10 dollari per azione. Il 25 ottobre 2024, ha completato il riacquisto di azioni da 3 miliardi di dollari annunciato nei risultati provvisori. Ora intende, che prevede di completare entro il periodo di quattro mesi prima dell'annuncio dei risultati annuali 2024.