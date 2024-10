Paypal alza stime per EPS adjusted del 2024 dopo trimestre in crescita

Paypal

(Teleborsa) -, società statunitense che offre servizi di pagamento digitale e di trasferimento di denaro tramite Internet, ha registrato nel terzo trimesteper 7,8 miliardi di dollari, in crescita del 6% rispetto il terzo trimestre 2023. L'si è attestato a 1,5 miliardi di dollari, in crescita del 18%. L'(EPS) adjusted ha raggiunto 1,20 dollari per azione (+22%).Paypal ha rivisto al rialzo leper l'EPS adjusted per l'intero 2024 prevedendo una crescita compresa tra il 15% e il 20% rispetto a quella indicata a luglio che prevedeva una crescita compresa tra il 10% e il 15%.Il vè aumentato del 9% arrivando ed è arrivato. In termini di valore le transazioni sono aumentate del 6% e hanno raggiunto i 6,6 miliardi di dollari. Isono aumentati dello 0,9% e hanno raggiunto i 432 milioni.“PayPal ha ottenuto ottimi risultati finanziari e operativi durante un terzo trimestre altamente produttivo. Stiamo facendo solidi progressi nella nostra trasformazione mentre introduciamo nuove innovazioni sul mercato, stringiamo importanti partnership con i principali attori del commercio e guidiamo consapevolezza e coinvolgimento attraverso nuove campagne di marketing - ha dichiarato il Ceo,-. Stiamo aumentando le nostre guidance non GAAP per l'intero anno e siamo soddisfatti della forza che stiamo riscontrando in tutto il business. Abbiamo costruito un solide basi in quest’ultimo anno che ci serviranno negli anni a venire”.