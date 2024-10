Banche, Perrazzelli (Bankitalia): in caso di problemi prima cosa che guardiamo è governance

(Teleborsa) - ". In questa era tecnologica e di competenze diverse, sono in realtà le persone che come sempre fanno la differenza. E questo ci spinge ad avere sempre un atteggiamento gentilmente intrusivo, a volte un po' meno gentilmente, però sicuramente di grandissima attenzione". Lo ha detto, membro del Direttorio della Banca d'Italia e Vicedirettrice Generale, in occasione dell'evento per i 20 anni di Nedcommunity, l'associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti."Guardando alle piccole banche, che sono quelle direttamente sorvegliate da noi, l'avvicinamento nel board delleè stato lungo, tortuoso, con una raccomandazione gentile e poi con delle norme per un intervento più risoluto", ha spiegato.Allargando lo sguardo oltreconfine, Perrazzelli ha detto che "la. Abbiamo una serie di regole complesse, in continua evoluzione, e lo saranno sempre di più per rispondere in maniera tempestiva e adeguata alle complessità crescenti che stiamo vedendo".Secondo la funzionaria di Bankitalia, "le misure quantitative continuano ad essere utili per la nostra sorveglianza,".Perrazzelli ha guardato poi all'ambito dei, soprattutto in ambito tecnologico dove accompagnano la trasformazione delle banche: "Quell'ambito lì èper la supervisione, con i requisiti di capitale che non sono utili e quindi a maggior ragione tutto quanto è qualitativo"."A fonte di un aumento della dimensione media delle piccole banche, frutto di aggregazioni, la, coerente con l'evitare board pletorici, anche per il fatto che banche piccole hanno difficoltà ad attirare esponenti con adeguate competenze professionali e sostenerne i costi - ha spiegato - La, mentre la quota di amministratori presenti nel medesimo board per oltre 9 anni, quindi tre mandati, è scesa sotto il 25%; questo però non è abbastanza, perchè quando questo avviene porta benefici sulla dialettica interna e sulla diversificazione".