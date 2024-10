Borsa New York chiude in rialzo con petrolio e conti big tech

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

utilities

energia

beni di consumo per l'ufficio

Salesforce

Boeing

Amazon

Microsoft

Home Depot

Coca Cola

Travelers Company

Chevron

Cadence Design Systems

Synopsys

Broadcom

Advanced Micro Devices

Paypal

Keurig Dr Pepper

Ross Stores

Dollar Tree

(Teleborsa) - Chiusura rialzo per Wall Street, che ha beneficiato del ridimensionamento del prezzo del greggio e delle ottimistiche aspettative dei conti delle big tecnologiche. Fa eccezione ilche, appesantita dal settore energy, ha limato lo 0,36%, mentre incolore l'guadagna una frazione di punto. Positivo il(+0,98%) e l'(+0,28%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,56%) e(+1,12%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-2,13%),(-1,44%) e(-0,96%).del Dow Jones,(+1,75%),(+1,52%),(+1,28%) e(+1,26%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,94%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,66%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,47%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,34%.(+12,55%),(+6,66%),(+4,23%) e(+3,97%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,96%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,89%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,90%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,66%.