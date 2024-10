EuroGroup, Intesa conferma Buy in attesa dei conti: mercato può essere rassicurato

Intesa Sanpaolo

EuroGroup Laminations

(Teleborsa) -ha confermato il(aper azione) e la(a) su, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e nella produzione di statori e rotori per motori e generatori elettrici, in vista dei risultati del terzo trimestre e dei nove mesi (in uscita il 14 novembre).Nonostante le attuali difficili prospettive, gli analisti prevedono un, rafforzando così la fiducia del mercato negli obiettivi dell'esercizio 2024.Nel complesso, stimano undel 18% a circa 226 milioni di euro, trainato da un aumento a due cifre anno su anno in EV e Automotive (+26%), che dovrebbe essere favorito dalla crescita dell'azienda in Cina. Al di sotto della linea EBIT, ipotizziamo che la società potrebbe essere colpita da maggiori oneri finanziari e perdite di cambio. Sulla base di ciò, ritengono che la generazione di FCF potrebbe rimanere in qualche modo compressa nonostante una leggera diminuzione del capitale circolante netto commerciale (circa 245 milioni di euro); stimano unnel 3° trimestre rispetto al 2° trimestre."Se le nostre stime saranno confermate, pensiamo che ilper l'esercizio 2024 (ricavi a 900/960 milioni di euro e un EBITDA a 120/130 milioni di euro), il che implica un fatturato del 4° trimestre a 252 milioni di euro e un EBITDA vicino a 38 milioni di euro - si legge nella nota - Durante la conference call, ci aspettiamo anche che la società fornisca maggiori dettagli sulle prospettive del gruppo per il 2025 sulla scia dell'acquisizione di Kumar in India e della partnership con Hixhi Rubber Industry".