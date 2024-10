Fee-Only Summit, Armellini: domanda di consulenza indipendente cresce tra professionisti e clientela

(Teleborsa) - ". Ai tempi noi di Consultique abbiamo portato questa visione in Italia nel 2001: la professione era già ampiamente sviluppata in paesi anglosassoni come Stati Uniti e Inghilterra come paesi principali, dove il numero di consulenti indipendenti è maggiore. I numeri stanno dimostrando attualmente che la forte crescita c'è: da 5 anni circa, dalla partenza dell'albo, abbiamo superato i 1000 tra singoli consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria". Lo ha detto a Teleborsa, in occasione del Fee-Only Summit 2024, evento nazionale per consulenti finanziari indipendenti."E in queste due giornate di Fee-Only Summit, che rappresenta da più di 11 anni l'evento nazionale di questo settore stiamo accogliendo più di 1000 partecipanti, proprio perchésia dal mondo di coloro che hanno già fatto la scelta lavorativa ma soprattutto da coloro che lavorano in banche o presso reti di vendita che vedono questa professione come il loro sogno futuro", ha aggiunto."Attualmente le società di consulenza finanziaria indipendente, quindi le Srl o Spa che sono organizzate generalmente con più di due tre consulenti sono quasi 100 - ha spiegato - I numeri dei consulenti finanziari autonomi, quindi singoli professionisti con studio professionale, hanno superato i 730. Sono"."La domanda di consulenza finanziaria indipendente - ha detto Armellini - non sta crescendo solo lato professionisti che vogliono iniziare a svolgere questa professione, ma ci sono centinaia e migliaia di investitori privati e imprenditori che attualmente sono seguiti dal canale tradizionale della consulenza finanziaria, che con una maggior consapevolezza e maggior educazione finanziaria portata anche da coloro che ormai avendo superato i 1000 in tutta Italia stanno portando nel settore, stanno scegliendo di essere di affidarsi a un professionista completamente indipendente dal sistema finanziario e quindi"."Sicuramenteper un professionista: da una parte permette di acquisire competenze che elevano la qualità del servizio che offrono, ma anche lato investitori che possono affidarsi a qualcuno che ha svolto un percorso rigido, super professionale per garantire la qualità di quella che è la consulenza che riceve", ha sottolienato."Quest'anno come grandissima novità è arrivata la(Certified Financial Planner), che sicuramente ha trovato mercato molto importante visti i numeri della crescita dei consulenti indipendenti - ha sostenuto Armellini - Si tratta della certificazione più famosa al mondo in pianificazione finanziaria, con più di 223.000 professionisti in tutto il mondo. Quest'anno al Fee-Only Summit abbiamo l'onore di premiare i primi 100 consulenti finanziari CFP e questo rappresenta solo un inizio e sicuramente una qualità di consulenza che andrà sempre ad aumentare nei prossimi anni".