SCM SIM passa in utile per 0,42 milioni di euro nel 2024. Commissioni attive +26%

Solutions Capital Management SIM

(Teleborsa) -(SCM SIM), società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nei servizi di private banking e wealth management, ha chiuso l'con unpositivo pari a 0,42 milioni di euro, con un significativo miglioramento di circa 676 mila euro rispetto al risultato negativo per 0,26 milioni nell'esercizio precedente.Lesono pari a 9,82 milioni di euro, in aumento del 26% rispetto a 7,77 milioni dell'esercizio 2023. Nel dettaglio, si registra un andamento positivo in tutti i reparti, ad eccezione della consulenza generica (da 3,08 milioni a 2,64 milioni); +8% le commissioni da gestioni patrimoniali (da 2,14 milioni a 2,30 milioni); +30% le commissioni da consulenze in materia di investimenti (da 1,02 milioni a 1,33 milioni); +66% le commissioni del comparto assicurativo (da 1,20 milioni a 2 milioni). Ilsi incrementa pertanto a 4,96 milioni di euro, in crescita di quasi un milione di euro (+24%) rispetto a 3,99 milioni dell'esercizio precedente."SCM cresce perché il mercato sta cercando interlocutori indipendenti che possano orientare in una direzione utile le scelte finanziarie delle famiglie - ha commentato l'- La consulenza è l'espressione di competenze importanti, coniugate con una capacità di scelta non condizionata dai rebates. Il nostro modello, che abbraccia una visione olistica di supporto alla clientela, è la dimostrazione che si può generare valore aggiunto a un prezzo equo. Siamo decisamente orientati alla crescita della rete, in termini quantitativi, ma senza rinunciare alla qualità del consulente, che è il perno del nostro modello".Al 31 dicembre 2024 laè formata da 54 consulenti, di cui 28 consulenti finanziari (in linea con il dato al 31 dicembre 2023) e 26 consulenti assicurativi (64 consulenti assicurativi al 31 dicembre 2023), in riduzione a seguito delle iniziative di razionalizzazione finalizzate a consentire l'uscita delle risorse inattive.Laè positiva per circa 9 milioni di euro, in particolare con un risultato netto positivo per 10 milioni di euro nella consulenza in materia di investimenti, positivo per oltre 3 milioni nella consulenza in materia di investimenti e negativo per 4,6 milioni nelle gestioni patrimoniali.Al 31 dicembre 2024 gliammontano a 948 milioni di euro, in crescita di 20 milioni di euro rispetto a 928 milioni al 31 dicembre 2023 (910 milioni al 30 settembre 2024). In particolare, i patrimoni in gestione sono pari a 276 milioni di euro (da 262 milioni del 2023), quelli in consulenza generica ed in materia di investimenti pari a 253 milioni di euro (da 248 milioni del 2023), il valore delle polizze è pari a 363 milioni (da 370 milioni del 2023) e il patrimonio della Sicav è aumentato a 56 milioni (da 48 milioni del 2023).