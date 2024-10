UBS, utile 3° trimestre ben sopra le stime. 25 miliardi di dollari di nuovi asset netti

UBS

(Teleborsa) -, colosso bancario svizzero, ha riportato unpari a 1.929 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2024 (PBT sottostante di 2.386 milioni di dollari). L'è stato di 1.425 milioni di dollari (contro i 740 milioni di dollari stimati dagli analisti in un sondaggio fornito dalla società) e il ritorno sul capitale CET1 è stato del 7,6%, o del 9,4% su base sottostante.reported sono stati di 12.334 milioni di dollari, in aumento del 5% anno su anno. Su base sottostante, i ricavi sono aumentati del 9% anno su anno a 11.672 milioni di dollari, poiché la forte attività transazionale e il reddito da commissioni ricorrenti guidati da asset medi investiti più elevati hanno più che compensato i venti contrari previsti sul reddito da interessi netti. Lesono diminuite del 12% anno su anno a 10.283 milioni di dollari. Su base sottostante, le spese operative sono diminuite del 4% anno su anno a 9.165 milioni di dollari, mentre il gruppo ha continuato a eseguire i nostri piani di integrazione ed efficienza.UBS segnala un "continuo slancio dei clienti" con 25 miliardi di dollari di, sulla buona strada per realizzare l'ambizione di circa 100 miliardi di dollari in NNA per il 2024; Asset investiti dal gruppo pari a 6,2 trilioni di dollari, in aumento del 15% anno su anno.Inoltre, c'è stata una "forte attività transazionale" in Global Wealth Management e Investment Bank, reddito sottostante basato sulle transazioni GWM in aumento del 19% anno su anno,in aumento del 31% anno su anno."La nostra performance nel terzo trimestre dimostra la potenza dei nostri esclusivi franchise di clienti, della scala globale e del modello di business diversificato - ha commentato il- In uno scenario di mercato che, seppur costruttivo, ha comunque mostrato periodi di elevata volatilità e dislocazione, le nostre attività hanno registrato una crescita impressionante dei ricavi, mantenendo un forte slancio dei clienti, in particolare nelle Americhe e nell'APAC. Continuiamo a mitigare significativamente il rischio di esecuzione mentre procediamo nell'integrazione di Credit Suisse, pur rimanendo disciplinati nel perseguire i nostri obiettivi di costo ed efficienza".Una solida posizione di capitale ha consentito a UBS di accelerare volontariamente l'eliminazione graduale dei rimanenti aggiustamenti di capitale transitori concordati con il regolatore, portando il coefficiente di capitale CET1 in linea con le guidance; la banca rimane impegnata sugli obiettivi diper il 2025 e il 2026.