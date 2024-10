ING Italia, 86.000 nuovi clienti nei 9 mesi. Crescita a doppia cifra per raccolta

ING

(Teleborsa) -continua ad acquisire: 86.000 nei primi 9 mesi del 2024, che portano il totale a 1.263.000 (30/09/24). Un incremento particolarmente marcato se si guarda ai "clienti primari", coloro che usano ING come prima banca, aumentati del 9,1% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.Crescita a doppia cifra per la, pari a 15,2 miliardi di euro al 30 settembre 2024 e in aumento del 12,3% rispetto all'anno precedente (a/a), e per gli impieghi, che hanno superato quota 15,2 miliardi di euro (+13,4% a/a). Tra questi, continua la crescita importante dei prestiti personali, con 210 milioni di euro di nuove erogazioni, il 63% in più a/a.Trend positivo ormai da 2 anni anche per le, che complessivamente hanno visto un incremento del 29,6% rispetto all'anno precedente (circa 4,6 miliardi di euro il totale al 30/09/24): sono circa 124.000 i clienti che hanno scelto ING come partner per gli investimenti, l'8% in più a/a.Nei primi 9 mesi del 2024 ING ha anche continuato a sostenere le imprese clienti attive in Italia con 804 milioni di euro di nuovi. Al tempo stesso, la branch italiana ha dato il suo contributo alla transizione green all'interno del network globale di ING supportando 25 operazioni di finanza sostenibile per un totale volumi nel periodo 9M24 di 2,4 miliardi di euro, +2% vs 9M23.L'è pari al 2,05%, in calo di 17 punti base a/a, tra i più bassi nel settore bancario italiano.