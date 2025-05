Intercos, aumento a doppia cifra di ricavi ed EBITDA nel primo trimestre

Intercos

(Teleborsa) -, gruppo attivo nella cosmetica e quotato su Euronext Milan, ha chiuso il primo trimestre 2025 conpari a 250,8 milioni di euro, in crescita del 13,4% (+13,1% a tassi costanti) o di +29,7 milioni. L'si è attestato a 29,3 milioni, registrando un incremento del 40,6% rispetto allo scorso anno (+8,4 milioni). La crescita è stata trainata non solo dall'ottimo andamento del fatturato, ma anche dal netto miglioramento della profittabilità, con un'espansione dell'dell'EBITDA sulle vendite nette di +225 punti base rispetto al primo trimestre del 2024.Laè pari a 126,9 milioni, o 84,4 milioni se si esclude l'impatto contabile derivante dall'IFRS16, riflettendo un lieve aumento principalmente per effetto dei maggiori investimenti legati ai piani di espansione del Gruppo. La leva finanziaria (posizione finanziaria netta su EBITDA rettificato degli ultimi dodici mesi) è pari a 0,84x, sostanzialmente allineata a quella dello scorso anno (0,80x)."Siamonel primo trimestre del 2025 - ha commentato i- In un contesto di mercato che si sapeva sarebbe stato sfidante a inizio 2025 a causa di andamenti di mercato poco favorevoli, soprattutto negli USA e in Cina, il nostro Gruppo ha dimostrato ancora una volta una forte capacità di resilienza, con vendite in crescita sia rispetto al primo trimestre del 2024 (+13%) che rispetto al 2023 (+7%). In particolare, siamo molto soddisfatti della performance della nostra principale Business Unit, quella relativa al Make-up, che grazie a una crescita nel trimestre del +23%, è tornata a pesare più del 60% del fatturato complessivo del Gruppo. La forte crescita ha inoltre caratterizzato tutte le regioni in cui Intercos opera, con le Americhe, l'area EMEA e l'Asia, tutte in crescita a doppia cifra. In particolare i tassi di crescita Asiatici continuano ad essere in chiara controtendenza rispetto al mercato di riferimento, con crescite significative (+18% nel trimestre) sia in Cina che in Corea"."In un, soprattutto negli Stati Uniti, questi risultati confortano il nostro ottimismo sulle potenzialità del nostro Gruppo - ha aggiunto - L'andamento degli ordinativi continua ad essere robusto, confermando la resilienza di Intercos, e il rinnovato interesse per prodotti innovativi sviluppati dal nostro Gruppo in tutte le Regioni del Mondo in cui operiamo è stato confermato anche dall'interesse dimostrato dai nostri clienti durante la fiera Cosmoprof. Le attuali incertezze che stanno caratterizzando il commercio mondiale, non solo del Beauty, riteniamo andranno, nel medio termine, a favorire produttori che, come Intercos, godono di un footprint globale, ben bilanciato, e vicino ai mercati di sbocco finali".Alla luce dei risultati del primo trimestre e dell'andamento della raccolta ordini, il Gruppoche prevede un aumento delle vendite nette rispetto al 2024 in un intervallo compreso tra +5% e +7% a cambi costanti.