Ponte Ognissanti, stimato movimento economico sei miliardi

(Teleborsa) -E un afflusso di turisti dall’estero che rimane sostenuto. Rappresentano il combinato disposto del previsto mini boom per il ponte di Ognissanti che parte domani venerdì 1° novembre e arriva a domenica 3. Un mini boom che, soprattutto per quanto riguarda la componente straniera, ha in questi tre giorni solo il nucleo perché non è destinato ad arrestarsi con la domenica sera. A stimarlo una indagine di CNA Turismo e Commercio che prevede una movimentazione economica complessiva di circa sei miliardi di euro.A conferma che il turismo, e il suo indotto, significa per l’Italia un punto di forza in grado di movimentare economia e occupazione e dare, in questo momento, all’andamento del prodotto interno lordo il necessario “di più”., forti di bellezze artistiche e monumentali, numerose mostre, lo shopping e l’enogastronomia. A seguire aree rurali, colline e montagne per escursioni e per iniziative locali, a partire dalle sagre di prodotti autunnali, dai funghi alle castagne. Una impennata si prevede per l’enoturismo e l’oleoturismo come per il turismo esperienziale legato all’agricoltura e all’artigianato. Il mare rimane comunque meta di tanti appassionati di preferenza al Sud e nelle