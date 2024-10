Ulisse BioMed, ValueTrack abbassa fair value. Vede break-even EBITDA nel 2026

Ulisse Biomed

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato aper azione (dai precedenti 1,25 euro) ilsul titolo, healthcare biotech company quotata su Euronext Growth Milan.Gli analisti scrivono che i risultati intermedi indicano che il mix di ricavi è migliorato e la perdita operativa è diminuita, ma il ritmo della crescita dei ricavi e del taglio dei costi non è in linea con le loro previsioni per l'intero 2024. Ciò è stato causato da una combinazione di i) ritardi nei risparmi sui costi; ii) battute d'arresto impreviste nella messa a punto del prodotto e nella convalida di nuovi test e iii) alcuni costi straordinari collegati all'accordo. Nonostante ciò sia stato in gran parte risolto (il lancio di nuovi prodotti e tutti i vantaggi del taglio dei costi arriveranno entro la fine dell'anno) e il, il cash stack si è ridotto di 2 milioni di euro (inclusi gli one-off) nel primo semestre e diminuirà ulteriormente nei trimestri successivi.Dal lato positivo i) il balzo del primo semestre nelle vendite della piattaforma (740.000 euro annualizzati) supporta il forte potenziale strategico M/T dell'offerta integrata; 2) la maggior parte del lavoro di integrazione (revisione dei costi e delle procedure, industrializzazione del segmento medico) è ora completato; 3) i ricavi dovrebbero accelerare e il consumo di cassa ridursi drasticamente. Il modello rivisto di ValueTrack, ma la generazione di cassa non è ancora in vista. Il problema dei finanziamenti dovrebbe essere affrontato entro la metà del 2025.