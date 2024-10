Wall Street in rosso zavorrata dalle trimestrali di Microsoft e Meta

Meta Platforms

(Teleborsa) -dopo le trimestrali di: nonostante i due colossi tecnologici abbiano superato le attese con i conti de terzo trimestre, hanno entrambi avvisato dell'aumento dei costi per l'intelligenza artificiale. Ulteriori segnali in questo senso potrebbero arrivare dopo la chiusura del mercato, quando diffonderanno i risultati ancheTra le società che hanno diffuso ladel mercato,ha fornito una guidance delundete,ha ritirato le sue previsioni per l'anno e diminuito il dividendo,ha mancato le previsioni di fatturato,ha segnalato vendite deludenti di Gardasil in Cina.Sul fronte macroeconomico, la misura preferita della Fed per l'inflazione - l'indice delle spese per consumi personali è aumentata del 2,7% a settembre, rispetto alle aspettative di un aumento del 2,6% e in linea con l'aumento di agosto. Inoltre, le richieste iniziali disettimanali sono diminuite più del previsto nell'ultima settimana.Il dato più importante della settimana sarà domani, con i dati sulle buste paga non agricole degli Stati Uniti, mentre sale l'attesa per ledi martedì prossimo e per la decisione politica delladi giovedì.Guardando ai, il listino USA scambia con un calo dello 0,43% sul, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 5.766 punti. Negativo il(-1,15%); come pure, variazioni negative per l'(-0,91%).