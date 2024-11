Nusco, ricavi preliminari +6,5% nei primi nove mesi

Nusco

(Teleborsa) - I risultati preliminari al 30 settembre 2024 di, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio "NUSCO", mostranopari a circa 37,8 milioni di Euro con una crescita del 6,5%) rispetto ai 35,5 milioni di Euro al 30 settembre 2023, di cui circa 14,9 milioni di Euro (12,9 milioni di Euro al 30 settembre 2023, in crescita del + 15,5%) generati dalla controllata Pinum.Sempre al 30 settembre, ildel Gruppo da evadere risulta essere pari a 18,5 milioni di Euro (17,2 milioni di Euro al 30 settembre 2024, +7,5%), di cui 9,2 milioni di Euro (6,9 milioni di Euro al 30 settembre 2023, + 33,3%) relativi a Pinum.