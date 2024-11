Racing Force: estesa fabbrica Bell in Bahrain, avviati lavori per nuovo stabilimento OMP

Racing Force

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, e il Bahrain International Circuit (BIC), "La casa del Motorsport nel Medio Oriente", hanno, insieme alla posa della, adiacente all'attuale sede. I marchi Bell Racing Helmets e OMP sono entrambi parte di Racing Force Group.Il completamento dell'espansione della factory diconsentirà di, con una sede che ha adesso una superficie di 12 mila metri quadrati. Lo stabilimento realizza una gamma di caschi da competizione per innumerevoli discipline, tra cui il 70 per cento dei piloti sulla griglia del Campionato del Mondo FIA di Formula 1.Nel frattempo, è iniziata la costruzione di un nuovo stabilimento per. Il nuovo stabilimento di 15 mila metri quadrati, adiacente a quello già esistente presso il BIC, consentirà diper la sicurezza negli sport motoristici."Partito da Bell Racing Helmets, il legame con il Bahrain International Circuit si è esteso a tutta Racing Force Group, e in seguito all'investimento di Mumtalakat possiamo annunciare l'avvio della costruzione di un secondo stabilimento a Sakhir - ha commentato, Co-CEO of Racing Force Group e CEO di Racing Force Bahrain - Sarà un asset strategico per incrementare la produzione complessiva di componenti nella gamma OMP, un altro punto di riferimento assoluto nel mondo delle corse".