Ryanair, utile primo semestre scende del 18%. Calo dei prezzi sembra moderarsi

(Teleborsa) -, compagnia aerea low-cost irlandese, ha registrato undeldell'esercizio 2025 (al 30 settembre 2024) di 1,79 miliardi di euro, inferiore del 18% rispetto al primo semestre dell'anno precedente di 2,18 miliardi di euro, poiché la forte crescita del traffico è stata compensata da tariffe aeree più basse.In particolare, ilè cresciuto del 9% a un record di 115 milioni, nonostante i ripetuti ritardi di. Laè scesa del 10% (-15% nel primo trimestre e -7% nel secondo trimestre). Idel primo semestre sono aumentati dell'1% a 8,69 miliardi di euro.Ryanair ha riavviato ia maggio, con 700 milioni di euro completati ad agosto. Si aspetta che il programma di follow-on da 800 milioni di euro venga completato entro la metà del 2025. Una volta completato, Ryanair avrà restituito quasi 9 miliardi di euro (inclusi i dividendi) agli azionisti dal 2008, con circa il 36% del capitale azionario emesso riacquistato. Un dividendo finale di 0,178 euro per azione è stato pagato a settembre e oggi il CdA ha dichiarato unprovvisorio di 0,223 euro per azione, da pagare a fine febbraio 2025.Ryanair aveva 172x B737 Gamechanger nellaal 31 ottobre. Ora prevede che le restanti 9del Q3 scivoleranno nel Q4 a causa dei recenti scioperi della Boeing.La società ritiene quindiFY26 di Ryanair a 210 milioni di passeggeri (in precedenza 215 milioni) per riflettere questi ritardi nelle consegne, poiché desidera evitare di essere sovra-programmata, con un equipaggio eccessivo e con costi eccessivi come lo sono stati nella stagione estiva di quest'anno."Ci aspettiamo che la, poiché molti operatori Airbus europei lavorano alle riparazioni dei motori Pratt & Whitney, entrambi i principali OEM lottano con gli arretrati di consegna e il consolidamento delle compagnie aeree continua, inclusa l'acquisizione di ITA da parte di Lufthansa e l'imminente vendita di TAP - ha detto il- Questi limiti di capacità, combinati con il nostro crescente vantaggio sui costi, un solido bilancio, ordini di aeromobili low cost e una resilienza operativa leader del settore, riteniamo faciliteranno la crescita redditizia low cost di Ryanair a 300 milioni di passeggeri nel prossimo decennio"."Continuiamo a puntare tra 198 milioni e 200 milioni di passeggeri nell'anno fiscale 2025 (+8%), a condizione che non peggiorino gli attuali ritardi nelle consegne di Boeing - ha aggiunto O'Leary - I costi unitari hanno avuto un buon andamento nel primo semestre, poiché il divario di costo tra Ryanair e le compagnie aeree concorrenti dell'UE continua ad ampliarsi. Ci aspettiamo che i costi unitari per l'intero anno siano sostanzialmente stabili, poiché i nostri risparmi sulla copertura del carburante, i forti interessi attivi e una modesta compensazione per i ritardi degli aeromobili compenseranno ampiamente l'inflazione dei costi ex-carburante (in particolare gli stipendi dell'equipaggio e gli aumenti di produttività, le maggiori commissioni di movimentazione e ATC e l'inefficienza dei costi dei ripetuti ritardi nelle consegne del B737). Le prenotazioni anticipate suggeriscono che la. Restiamo cauti sulle prospettive delle tariffe medie del terzo trimestre, prevedendo che saranno leggermente inferiori rispetto al terzo trimestre dell'anno precedente (soggetto alle prenotazioni di Natale e Capodanno in chiusura)".