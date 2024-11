Transizione Ecologica: Capaccioli (Gbc Italia), che sia green, ma senza mettere al verde i cittadini

(Teleborsa) - La stima della– Cassa Depositi e Prestiti tedesca – e delsull’impegno finanziario necessario per la transizione ecologica, quantificatoo, mette in luce le dimensioni della sfida economica per l'Europa e per il mondo intero. Tuttavia, secondo, "per compiere una vera transizione ecologica è cruciale adottare un approccio responsabile che non sacrifichi altri pilastri del benessere sociale, ma che li integri in una visione sostenibile".Capaccioli sottolinea come questa, pur indispensabile per raggiungere gli obiettivi climatici e promuovere un futuro a basse emissioni, debba essere programmata in modo da. "L’equilibrio tra sostenibilità ambientale e sostenibilità sociale ed economica è essenziale. Lama anche per le persone e per le comunità che ne saranno coinvolte, evitando rischi di perdita occupazionale e di pressione sui bilanci familiari, lasciando al verde le famiglie", afferma Capaccioli.Per GBC Italia, un corretto approccio alla transizione ecologica e digitale implica, uno dei principali responsabili delle emissioni globali, con il 40% delle emissioni di CO2. È qui che investimenti mirati possono ridurre il divario esistente negli investimenti green e creare spazi abitativi sostenibili, sicuri e accessibili. "In Italia e in Europa, l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio rappresenta," sottolinea Capaccioli, "ma per fare questo è necessario sostenere finanziariamente i privati e garantire la remunerazione degli investimenti per il coinvolgimento delle imprese"."È fondamentale", conclude Capaccioli, "che la costruzione di un mercato dei capitali europeo forte, come indicato dalla Kfw, siache garantiscano un impatto positivo su occupazione e sviluppo. Solo una transizione che tiene conto di tutte le componenti sociali ed economiche potrà rispondere in modo efficace e duraturo alla sfida climatica, senza compromettere la stabilità e il benessere della collettività".