Cyberoo, Alantra nuovo Corporate Broker. Supporto anche per M&A all'estero

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese, ha nominato, banca d'affari spagnola specializzata nel segmento mid-market, come. Alantra sostituisce, il cui mandato è stato disdettato in data 30 settembre 2024."Era giunto ildi crescita e individuare una realtà dall'ampio respiro internazionale e con una marcata seniority nel nostro mercato di riferimento - dichiaradi Cyberoo - La decisione di affidare l'incarico ad Alantra va in questa direzione, anche perché vanta una comprovata esperienza e visione strategica che riteniamo fondamentali per affrontare al meglio le sfide e le opportunità che caratterizzano il nostro settore"."Siamo sicuri che questa nuova collaborazione, anche grazie alle forti relazioni di Alantra con investitori internazionali specializzati nel comparto delle società a media e piccola capitalizzazione, apporterà un significativo valore aggiunto e una maggior comprensione della nostra azienda al mercato - ha aggiunto - Infine riteniamo che Alantra sia l'internazionale cui guardiamo per il prossimo futuro".