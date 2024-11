NATO, Meloni incontra Rutte e ribadisce ruolo chiave Italia

(Teleborsa) - La Presidente del Consigliooggi a Palazzo Chigi. Al centro dell’incontro ilquale pilastro imprescindibilea fronte delle molteplici aree di instabilità, nonché il contributo dia 360 gradi.Discussi anche il sostegno alla, il rafforzamento delanche a favore di un’industria della difesa sempre più innovativa e competitiva, nonché il necessario adattamento della NATO alle nuove sfide di sicurezza.Condivisa, inoltre, la necessità strategica delladeciso al Vertice di Washington."E' per me un grande piacere accogliere oggi a Palazzo Chiginella sua nuova veste di segretario generale per la della NATO", ha esordito la Premier in conferenza stampa, parlando diin questa fase così complessa, caratterizzata dagli "effetti destabilizzanti" della guerra russo-ucraina e da "una situazione di instabilità che ha aperto nuovi fronti e che impone a tutti di saper modulare in maniera diversa l'azione" di difesa."L'incontro di oggi - ha proseguito Meloni - è stata l'occasione per ribadire, da parte nostra, ilsia nel contribuire al bilancio della NATO sia per la "presenza" lungo il fianco orientale, nel Mediterraneo e nei Balcani."Al centro del nostro colloquio - ha aggiunto la Presidente - anche il sostegno degli alleati alla", nell'ottica di "". Meloni ha ricordato che nel 2025, Roma ospiterà l'Ukraine Recovery Conference, un "importante evento" che servirà a garantire "l'utilizzo degli interessi generati dagli asset russi immobilizzati".Meloni ha ricordato che"innovativa e competitiva" ed ha ricordato che l'industria dellarappresenta "internazionale riconosciuta da tutti" e che "l'alleanza debba sempre piùrivolgere il suo sguardo sul fianco SudIl segretario Rutte, dal c anto suo, ha espresso apprezzamento pernella difesa e per rispettare lìimpegno di investire almeno il 2% del PIL nella difesa.