Stevanato, nuovo taglio alla guidance dopo 3° trimestre con margini in calo

Stevanato Group

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha chiuso ildel 2024 conin aumento del 2% (3% su base valutaria costante) rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, a 277,9 milioni di euro, trainati da un aumento del 6% nel segmento Biopharmaceutical and Diagnostic Solutions (BDS), che ha compensato un calo del 15% nel segmento Engineering. I ricavi da soluzioni ad alto valore sono aumentati al 36% dei ricavi totali nel terzo trimestre del 2024, rispetto al 32% dello stesso periodo dell'anno scorso.Ilper il terzo trimestre del 2024 è sceso al 26,8%, rispetto al 30,5% dello stesso periodo dell'anno scorso, principalmente a causa: degli effetti della riduzione delle scorte di fiale, tra cui il sottoutilizzo delle linee di fiale, nonché minori ricavi da fiale EZ-fill più accrescitive; delle inefficienze temporanee in corso relative all'avvio del nuovo stabilimento di produzione statunitense nonché costi più elevati poiché la società aumenta le sue attività di convalida; dei costi più elevati nel segmento Engineering poiché la società porta avanti il ??suo piano di ottimizzazione aziendale.Per il terzo trimestre, glisono stati di 0,11 euro (vs 0,14 euro un anno fa) e gli utili rettificati per azione sono stati di 0,12 euroLa società mantiene la sua guidance sui ricavi per l'anno fiscale 2024, continuando ad aspettarsi ricavi compresi tra 1.090 e 1.110 milioni di euro, marettificato a un intervallo tra 257 e 263 milioni di eurorettificato a un intervallo tra 0,47 e 0,49 euro. Si tratta del terzo trimestre consecutivo in cui la guidance viene abbassata."Mentre manteniamo la nostra guidance sui ricavi, stiamo abbassando la nostra guidance su EBITDA rettificato e EPS rettificato per rifletterementre avanziamo nel nostro piano di ottimizzazione aziendale e, in misura minore, costi più elevati mentre aumentiamo le nostre attività di convalida - ha commentato l'- Restiamo concentrati sull'esecuzione e stiamo facendo progressi su molti fronti. I nostri investimenti per la crescita stanno attualmente aumentando e nel terzo trimestre il nostro progetto Latina è stato redditizio a livello di utile lordo, mentre in Fishers abbiamo avviato la produzione commerciale e generato i nostri primi ricavi commerciali"."In Engineering, le azioni che abbiamo intrapreso ci hanno aiutato a completare una manciata di progetti altamente complessi per clienti chiave che erano stati precedentemente ritardati - ha aggiunto - Si prevede che gli, poiché stiamo iniziando a vedere alcuni segnali di stabilizzazione nella domanda di fiale mentre i clienti riducono gli inventari".