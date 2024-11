Turkish Airlines, crescono utili e ricavi. Sale capacità di trasporto passeggeri

(Teleborsa) - Nonostante le continue tensioni geopolitiche globali, le strozzature nella produzione di aeromobili e i problemi ai motori,ha continuato a crescere ininterrottamente grazie alla sua agilità e all’ampia rete di, aumentando la capacità didel 5,4% nel terzo trimestre del 2024.Nel periododel 2024, idi Turkish Airlines sono aumentati del 4,9% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i, nonostante l’elevato effetto base rispetto allo stesso periodo del 2023. I ricavi da passeggeri, che rappresentano l’84% del totale, sono aumentati a 5,6 miliardi di dollari, grazie al forte contributo della regione dell’Allo stesso tempo, i ricavi cargo della società nel terzo trimestre sono aumentati del 47% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 911 milioni di dollari.ha aumentato la quantità di merci trasportate del 16,8% rispetto allo stesso periodo del 2023 e a settembre è diventato il terzo vettore aereo cargo al mondo, con una quota di mercato del 5,7%, secondo i dati pubblicati dalla International Air Transport Association (IATA).A causa dellasui ricavi delle unità passeggeri e dell’impatto negativo sui costi dell’inflazione globale e dei problemi ai motori, nel terzo trimestre del 2024 l’utile delle operazioni principali è stato di 1,3 miliardi di dollari. L’della società è stato pari ae il margine EBITDAR si è attestato al 35,2%, superando sia la media storica sia gli altri operatori. Anche il reddito finanziario generato dalla gestione efficace e dinamica del portafoglio di Turkish Airlines ha svolto un ruolo fondamentale nel sostenere l’utile netto.Con l’obiettivo di espandere la propriaa 800 aeromobili entro il 2033, come parte della sua strategia per il 100° anniversario, Turkish Airlines ha aumentato ildel 9% nei primi nove mesi dell’anno, arrivando a 467, nonostante le strozzature nella produzione. Nell’ambito dellavolta a minimizzare i costi di finanziamento e i rischi valutari durante la crescita della flotta, nel terzo trimestre Turkish Airlines è stata la prima compagnia aerea al di fuori della Cina a finanziare tre Airbus A350 in Yuan cinesi. Inoltre, per la prima volta, la società ha ottenuto un prestito legato alla sostenibilità per due aeromobili A321-Neo a basso consumo di carburante, segnando così il suo ingresso nella finanza sostenibile. Nota per i suoi successi in tutto il settore aereo, Turkish Airlines ha attirato l’attenzione con le sue strutture di finanziamento innovative e ha ricevuto tre importanti premi da Airline Economics.Con oltree le sue filiali, Turkish Airlines rappresenta con orgoglio la propria nazione nel settore del trasporto aereo globale con una rete di voli unica, una flotta moderna, un servizio superiore e prestazioni di successo. Nei prossimi anni, il contributo di Turkish Airlines alla crescita sostenibile del settore dell’aviazione continuerà in linea con gli obiettivi di sviluppo nazionale e la strategia 2033 della Compagnia.