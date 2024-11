Uniper conferma stime su utili 2024. Al via rimborso al governo tedesco

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2024 Uniper ha registrato undi nove mesi pari a 2.176 milioni di euro edi. Si tratta di valori nettamente inferiori a quelli dello stesso periodo dello scorso anno che la società ha spiegato facendo riferimento ad una performance "eccezionalmente buona" nel 2023 di 6.086 milioni di euro, "che rifletteva transazioni di ottimizzazione di successo relative all'approvvigionamento di sostituzione del gas insieme al gas non consegnato dalla".Confermate ledi agosto in cui Uniper aveva modificato le sue stime indicando per l'anno finanziario 2024 un EBITDA rettificato di 1,9-2,4 miliardi di euro e un utile netto rettificato di 1,1-1,5 miliardi di euro.Al via anche i pagamenti al governo tedesco per rimborsare l'aiuto ottenuto nel- circa 13,5 miliardi di euro - durante la. Uniper ha fatto sapere che il 30 giugno ha registrato undi circaper il trasferimento dei proventi derivanti da richieste di risarcimento danni realizzate contro Gazprom Export. A fine settembre Uniper ha utilizzato una parte di questo accantonamento e ha versato 530 milioni di euro alla Repubblica Federale di Germania. Come parte delle misure di stabilizzazione, Uniper si era impegnata nei confronti dellaa trasferirle tutti i pagamenti di risarcimento ricevuti, al netto delle spese legali e delle tasse, per le forniture di gas ridotte.Infine, Uniper ha evidenziato i progressi effettuati per l'entro il 2029: dismesse in questi mesi la centrale elettrica a carbone dinel Regno Unito e la centrale elettricaa Petershagen vicino a Minden in Germania. Uniper ha poi fatti sapere che intende vendere la centrale elettrica a carbonenella Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania, in conformità con i requisiti di approvazione degli aiuti di Stato della Commissione Europea. Il processo di vendita è iniziato a fine settembre."La performance operativa di Uniper nei nove mesi è stata stabile in un contesto di mercato sempre più normalizzato. Oggi possiamo quindi riaffermare le nostre previsioni per l'anno finanziario 2024 che abbiamo rivisto al rialzo ad agosto. Nel complesso, si tratta di una performance gratificante, anche se non saremo in grado di ripetere questo livello di utili negli anni a venire. Stiamo facendo progressi nell'implementazione della nostra strategia per diventare un'azienda più verde. Poco meno del 50% dell'elettricità che abbiamo prodotto nel 2024 è a zero emissioni di carbonio e stiamo sistematicamente implementando la nostra eliminazione graduale del carbone". ha commentato, CFO Uniper.