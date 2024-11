Almawave, ricavi ed EBITDA scendono a doppia cifra nei 9 mesi. Investimenti in AI

Almawave

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha chiuso idel 2024 conpari a 36,5 milioni di euro (-12,3% rispetto allo stesso periodo del 2023),pari a 7,8 milioni di euro (-10,7%, con EBITDA Adjusted Margin in aumento al 22,6% dal 21,7%) edi 2,2 milioni di euro (vs 3,6 milioni di euro un anno fa, -39,3%). Ilè pari a 58 milioni di euro.Laè pari a 8,3 milioni di euro, in miglioramento rispetto al trimestre precedente (+27,3% vs HY24) nonostante i significativi investimenti strategici del periodo. Questi hanno raggiunto complessivi 9,4 milioni di euro (+58% vs 9m23) a supporto delle soluzioni e dei prodotti di artificial intelligence delle società del Gruppo e per lo sviluppo del LLM "Large Language Model" Velvet, addestrato su infrastruttura Cineca."In unche offre sempre maggiori opportunità, intendiamo affermarci come protagonisti nel settore AI: i nostri investimenti industriali, fortemente in crescita e unici in Italia, ne sono una conferma e sono volti a consolidare un know-how tecnico distintivo e a disporre di asset sempre più estesi - ha commentato l'- In particolare, stiamo proseguendo con determinazione lo sviluppo del nostro modello fondazionale di Intelligenza Artificiale generativa Velvet"."I risultati dei primi 9 mesi dell’anno di Almawave esprimono una posizione di cassa positiva, buona marginalità, in ragione del mix dei volumi, ricavi attuali e anche prospettici sostenuti da un significativo backlog, solide strutture operative e rilevanti investimenti tecnologici - ha aggiunto - Tutto ciò, restando saldamente focalizzati sul raggiungimento degli sfidanti obiettivi di evoluzione e posizionamento strategico".