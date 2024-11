Cassa di Risparmio di Orvieto, utile 9 mesi sale a 9,3 milioni di euro

(Teleborsa) -(Gruppo Mediocredito Centrale) ha chiuso idel 2024 con undi 9,30 milioni di euro, rispetto all'utile netto di 5,80 milioni di euro al 30 settembre 2023.La banca segna un +17,2% per il, pari a 30,91 milioni di euro al 30 settembre 2024, rispetto a 26,37 milioni di euro al 30 settembre 2023, e +1,0% per lepari a 13,25 milioni di euro, in confronto ai 13,12 milioni di euro al 30 settembre 2023.Riduzione deldal 65,9% del 30 settembre 2023 al 63,1% del 30 settembre 2024. +4,6% gli, con 1.254,17 milioni di euro al 30 settembre 2024 rispetto a 1.198,64 milioni di euro al 31 dicembre 2023. +2,2% la, pari a 1.699,39 milioni di euro al 30 settembre 2024 rispetto a 1.662,66 milioni di euro al 31 dicembre 2023.Grado di copertura dei crediti deteriorati al 65,6%, in aumento rispetto al dato di fine 2023 (62,6%). In calo l', rispettivamente, al 5,48% e all'1,96% (6,10% e 2,38% al 31 dicembre 2023).+236 bps di: continua la crescita dei coefficienti di solidità patrimoniale. CET1 al 15,57% (rispetto al 13,21% al 31 dicembre 2023) che recepiscono il computo dell'utile netto di periodo nel capitale primario di classe 1 (CET1).