Iren, I.Blu ottiene certificazione ISCC Plus da RINA

(Teleborsa) -, società delattiva nella selezione e riciclo degli imballaggi in plastica post-consumo,, la multinazionale di certificazione diversificata dal settore energetico a quello ambientale. La consegna della certificazione è avvenuta nell’ambito della fiera Ecomondo, alla presenza di, Amministratore Delegato di I.Blu, e, Head of Decarbonization and Chain of Custody di RINA.è un’estensione dell’applicazione dello standardun sistema dilegato agli obiettivi di sostenibilità inclusi nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite che attesta la sostenibilità di un prodottoQuesta certificazione rappresenta un, che testimonia il contributo significativo che l’azienda porta all’interno del Gruppo Iren, sul piano delle"Siamo particolarmente orgogliosi di questa certificazione, che ha interessato gli impianti di San Giorgio di Nogaro e di Rovigo nei quali sono vengono realizzati i nostri prodotti brevettati Blupolymer, Bluair e Blu-C – dichiar, amministratore di I.Blu -. Questa nuova certificazione rappresenta un’ulteriore garanzia di sostenibilità e tracciabilità della nostra filiera, nell’ambito dello sviluppo dei processi di riciclo chimico dei rifiuti plastici che il Gruppo Iren, anche attraverso l’attività di I.Blu, porta avanti, e che rappresentano un’eccellenza nel campo dell’economia circolare"."La certificazione ISCC Plus rilasciata a I.Blu testimonia un impegno concreto e misurabile verso la sostenibilità e l'economia circolare - afferma, Head of Decarbonization and Chain of Custody di RINA -. Questo riconoscimento rappresenta un passo significativo per il settore, dimostrando l'importanza di garantire catene di approvvigionamento trasparenti e responsabili, non solo in Italia ma su scala globale".