Borse ostaggio delle banche centrali. Trump attacca Powell. Attesa la BCE

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Enel

Banca Mediolanum

Buzzi

Moncler

Iveco

Alerion Clean Power

OVS

Cembre

IREN

MFE B

Cementir

(Teleborsa) -, con le banche centrali sotto i riflettori. Gli addetti ai lavori guardano allada cui è atteso un taglio dei tassi "imposto" dalla tensione sui dazi. A tal proposito, ilha avvertito che, le tariffe decise dall'amministrazione Trump, causano maggiore inflazione e meno crescita economica e complicano il quadro per la politica monetaria. Pronta la replica dele lo definisce "troppo lento" nell'abbassare i tassi di interesse.Intanto il caos suicontinua a tenere banco e col fiato sospeso gli investitori che guardano all'esito dell'incontro tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente USA, Donald Trump, al centro del quale ci sarà la discussione sulle tariffe all'Unione europea.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,34%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,44%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,26%, a 63,26 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +116 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,66%.piccola perdita per, che scambia con un -0,63%, tentenna, che cede lo 0,68%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,83%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,56% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 38.025 punti.tra i titoli italiani più capitalizzati,avanza dello 0,81%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,30%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,08%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,00%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,93%.Tra i(+2,80%),(+2,79%),(+1,27%) e(+1,01%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,41%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,87%.